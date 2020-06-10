Гендиректор оборонного заводу попався на розголошенні держтаємниці, - СБУ



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СБУ викрила керівника підприємства на розголошенні держтаємниці

Чиновнику вже повідомлено про підозру

Контррозвідники Служби безпеки України у Києві викрили генерального директора одного з державних підприємств концерну «Укроборонпром», який залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого сплив.

Про це повідомляє СБУ.

«Слідчі та оперативники спецслужби встановили, що директор знав про відсутність допуску до державної таємниці у свого заступника з питань режиму. Проте продовжував надавати розпорядження та накладати резолюції для безпосереднього ознайомлення та роботи підлеглого з документами. Вони, зокрема, стосувались розробки та виробництва засобів захисту інформації для використання військовими у зоні операції Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження за ч. 1. ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу України посадовцю повідомлено про підозру.

Триває досудове слідство. Зазначимо, що ім'я посадовця та назву підприємства в СБУ не називають. Втім, нагадаємо, що 9 червня Зазначимо, що ім'я посадовця та назву підприємства в СБУ не називають. Втім, нагадаємо, що 9 червня «Укроборонпром» ухвалив рішення про звільнення керівника держпідприємства «Антонов» Олександра Донця за результатами службової перевірки.

Причиною звільнення стали результати перевірки комісії «Укроборонпрому». Вона виявила численні порушення, зокрема неефективне управління держпідприємством, нецільове використання державної власності та зловживання з боку керівництва, які могли призвести до завдання збитків держави.

В «Укроборонпромі» зазначили, що усі ці результати передали до СБУ та Нацагентства з питань запобігання корупції. Також акт перевірки надіслали і до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, Офісу президента та Кабміну.

Тимчасово виконувати обов’язки очільника підприємства буде віцепрезидент із проєктування ДП «Антонов» Олександр Лось.