На Луганщині ліквідовують наслідки підтоплення шахти «Золоте»

На підприємстві вугільної промисловості тривають ремонтні роботи для залучення додаткової системи водовідведення

На підтопленій шахті «Золоте» на Луганщині проводяться роботи відповідно до плану ліквідації аварій. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації у Facebook. «Наразі силами гірничо-рятувальних підрозділів проводяться роботи відповідно до плану ліквідації аварій: ізоляція гірничих



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Шахта, фото ілюстативне

На підприємстві вугільної промисловості тривають ремонтні роботи для залучення додаткової системи водовідведення

На підтопленій шахті «Золоте» на Луганщині проводяться роботи відповідно до плану ліквідації аварій.

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації у Facebook.

«Наразі силами гірничо-рятувальних підрозділів проводяться роботи відповідно до плану ліквідації аварій: ізоляція гірничих виробок, у яких припинилося провітрювання, ведеться контроль газової обстановки та повітрярозподілення, а також встановлені датчики контролю рівня води та метану», - йдеться у повідомленні.

Також у облдержадміністрації було оперативно проведено засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, під час якого ДП «Первомайськвугілля» було доручено терміново розробити та виконати комплекс заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної події, яка виникла на шахті «Золоте».

«На підприємстві вугільної промисловості тривають ремонтні роботи для залучення додаткової системи водовідведення», - додали у прес-службі.

Раніше з метою недопущення загрози життю та здоров’ю персоналу підприємства, була проведена екстрена евакуація 62 осіб.

Як повідомляв «Главком», 4 травня на шахті «Золоте», яка входить до структури ДП «Первомайськвугілля», стався прорив шахтних вод, в результаті чого приплив води збільшився до 2 тис. м куб. на годину.