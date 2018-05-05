На шахті «Золоте» стався прорив води, є загроза затоплення

Наявних потужностей шахти «Золоте» не вистачає для відкачування такого обсягу води

На шахті «Золоте» у Луганській області стався прорив шахтних вод, внаслідок чого приплив води збільшився до 2 тисяч метрів кубічних на годину. Про це повідомляє прес-служба МінТоТ. Наявних потужностей шахти «Золоте» не вистачає для відкачування такого обсягу води, через



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Шахта «Золоте»

Наявних потужностей шахти «Золоте» не вистачає для відкачування такого обсягу води

На шахті «Золоте» у Луганській області стався прорив шахтних вод, внаслідок чого приплив води збільшився до 2 тисяч метрів кубічних на годину.

Про це повідомляє прес-служба МінТоТ.

Наявних потужностей шахти «Золоте» не вистачає для відкачування такого обсягу води, через що рівень затоплення продовжує зростати.

Наразі на шахті припинили робити з видобутку вугілля та зупинили проходження гірничих виробок. У дію ввели план ліквідації аварії та встановили цілодобове чергування старшого керівництва шахти. Співробітники працюють над прискоренням закупівлі обладнання для посилення водовідливного комплексу шахти.

У керівництві компанії найбільш імовірною причиною значного збільшення обсягів води вважають прорив води з затоплених шахт «Родіна» та «Первомайська», які розташовані на окупованій території Луганської області та гідрологічно пов’язані з шахтою «Золоте».

Нагадаємо, у четвер бойовики неодноразово застосовував міномети калібрів 120 та 82 мм по українських захисниках Золотого.