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    На шахті «Золоте» стався прорив води, є загроза затоплення

    Наявних потужностей шахти «Золоте» не вистачає для відкачування такого обсягу води
    На шахті «Золоте» у Луганській області стався прорив шахтних вод, внаслідок чого приплив води збільшився до 2 тисяч метрів кубічних на годину. Про це повідомляє прес-служба МінТоТ. Наявних потужностей шахти «Золоте» не вистачає для відкачування такого обсягу води, через
    • Сьогодні, 06:11
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    Шахта &laquo;Золоте&raquo;
    Шахта «Золоте»

    Наявних потужностей шахти «Золоте» не вистачає для відкачування такого обсягу води

    На шахті «Золоте» у Луганській області стався прорив шахтних вод, внаслідок чого приплив води збільшився до 2 тисяч метрів кубічних на годину.

    Про це повідомляє прес-служба МінТоТ.

    Наявних потужностей шахти «Золоте» не вистачає для відкачування такого обсягу води, через що рівень затоплення продовжує зростати.

    Наразі на шахті припинили робити з видобутку вугілля та зупинили проходження гірничих виробок. У дію ввели план ліквідації аварії та встановили цілодобове чергування старшого керівництва шахти. Співробітники працюють над прискоренням закупівлі обладнання для посилення водовідливного комплексу шахти.

    У керівництві компанії найбільш імовірною причиною значного збільшення обсягів води вважають прорив води з затоплених шахт «Родіна» та «Первомайська», які розташовані на окупованій території Луганської області та гідрологічно пов’язані з шахтою «Золоте».

    Нагадаємо, у четвер бойовики неодноразово застосовував міномети калібрів 120 та 82 мм по українських захисниках Золотого.

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