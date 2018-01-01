На Луганщині СБУ викрила на хабарі заступника мера Сєвєродонецька

Посадовець вимагав «відкат» у розмірі 10% від суми контракту від директора будівельної компанії

Співробітники спецпідрозділу Головного управління СБ України в Донецькiй та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі одного із заступників голови Сєвєродонецької міської ради. Правоохоронці задокументували, що посадовець вимагав «відкат» у розмірі 10% від суми контракту від директора



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Посадовець вимагав «відкат» у розмірі 10% від суми контракту від директора будівельної компанії

Співробітники спецпідрозділу Головного управління СБ України в Донецькiй та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі одного із заступників голови Сєвєродонецької міської ради.

Правоохоронці задокументували, що посадовець вимагав «відкат» у розмірі 10% від суми контракту від директора місцевої будівельної компанії, яка виконала роботи з ремонту лікарні.

Погодження фінансової документації чиновник «оцінив» у 135 тисяч гривень. Для «безпечної» передачі грошей. він залучив у якості посередника свого помічника.

Оперативники спецслужби затримали обох зловмисників, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у місті після отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі відбуваються обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів справи. Триває досудове слідство.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі співробітника Дрогобицького відділу поліції.