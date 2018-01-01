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    На Луганщині СБУ викрила на хабарі заступника мера Сєвєродонецька

    Посадовець вимагав «відкат» у розмірі 10% від суми контракту від директора будівельної компанії
    Співробітники спецпідрозділу Головного управління СБ України в Донецькiй та Луганській областях  під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі одного із заступників голови Сєвєродонецької міської ради. Правоохоронці задокументували, що посадовець вимагав «відкат» у розмірі 10% від суми контракту від директора
    • Сьогодні, 05:29
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    Посадовець вимагав «відкат» у розмірі 10% від суми контракту від директора будівельної компанії

    Співробітники спецпідрозділу Головного управління СБ України в Донецькiй та Луганській областях  під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі одного із заступників голови Сєвєродонецької міської ради.

    Правоохоронці задокументували, що посадовець вимагав «відкат» у розмірі 10% від суми контракту від директора місцевої будівельної компанії, яка виконала роботи з ремонту лікарні.

    Погодження фінансової документації чиновник «оцінив» у 135 тисяч гривень. Для «безпечної» передачі грошей. він залучив у якості посередника свого помічника.

    Оперативники спецслужби затримали обох зловмисників, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України,  у місті після отримання всієї суми  хабара.

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    На Луганщині СБУ викрила на хабарі заступника мера Сєвєродонецька
    На Луганщині СБУ викрила на хабарі заступника мера Сєвєродонецька

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Наразі відбуваються обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів справи.  Триває досудове слідство.

    Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі співробітника Дрогобицького відділу поліції.    

    СБУ Луганщина корупція в Україні чиновник
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