  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Луганщині та Донеччині збудують дві військові бази за стандартами НАТО

    • Розсилка
    На Луганщині та Донеччині збудують дві військові бази за стандартами НАТО
    Фото: mil.gov.ua

    Бази побудують у Маріуполі та Сєвєродонецьку

    У Маріуполі та Сєвєродонецьку побудують військові бази за стандартами НАТО. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

    За словами очільника відомства Андрія Загороднюка, одним із пріоритетів діяльності нової команди Міністерства є розвиток будівництва інфраструктури.

    «Ми плануємо збудувати декілька якісних інфраструктурних об’єктів, щоб всі знали, що в нас теж можуть бути військові бази за стандартами НАТО. Зокрема, це два об’єкти, які ми будуємо в чистому полі. Це будуть військові бази: одна - у Маріуполі, інша - у Сєвєродонецьку», - повідомив міністр.

    Також Загороднюк заявив, що до кінця 2020 року буде закінчено будівництво бригадного містечка на полігоні Широкий лан у Запорізькій області.

    Зазначимо, що у січні Збройні сили України почали впровадження дорожніх карт переходу на стандарти НАТО.

    Як повідомлялось, Білий дім у своїй бюджетній заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону.

    міністр НАТО Міноборони будівництво військові фінансування Андрій Загороднюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ