На Луганщині та Донеччині збудують дві військові бази за стандартами НАТО



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Фото: mil.gov.ua

Бази побудують у Маріуполі та Сєвєродонецьку

У Маріуполі та Сєвєродонецьку побудують військові бази за стандартами НАТО. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

За словами очільника відомства Андрія Загороднюка, одним із пріоритетів діяльності нової команди Міністерства є розвиток будівництва інфраструктури.

«Ми плануємо збудувати декілька якісних інфраструктурних об’єктів, щоб всі знали, що в нас теж можуть бути військові бази за стандартами НАТО. Зокрема, це два об’єкти, які ми будуємо в чистому полі. Це будуть військові бази: одна - у Маріуполі, інша - у Сєвєродонецьку», - повідомив міністр.

Також Загороднюк заявив, що до кінця 2020 року буде закінчено будівництво бригадного містечка на полігоні Широкий лан у Запорізькій області.

Зазначимо, що у січні Збройні сили України почали впровадження дорожніх карт переходу на стандарти НАТО.

Як повідомлялось, Білий дім у своїй бюджетній заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону.