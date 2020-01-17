На Луганщині від кулі снайпера загинув солдат Ігор Хімічук
Військовослужбовця 72-ї окремої механізованої бригади було вбито під час снайперського обстрілу
У четвер, 16 січня, внаслідок ворожого обстрілу на Луганщині загинув військовослужбовець, який був допущений до виконання обов’язків у 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, старший солдат Ігор Хімічук.
Про це у п’ятницю, 17 січня, повідомив у фейсбуці голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
«У День пам’яті захисників Донецького аеропорту, внаслідок снайперського обстрілу противником загинув військовослужбовець, водій відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області, допущений до виконання службових обов’язків в 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, старший солдат Ігор Хімічук», – йдеться у повідомленні.
У Чуднівській ОТГ оголосили триденну жалобу. Відповідне розпорядження від 17 січня опубліковане на сайті Чуднівської громади.
Як відомо, 72 омбр воює в районі Золотого на Луганщині.
Нагадаємо, 16 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.
За даними Главкома, Ігор Хімічук – п’ята бойова втрата Об’єднаних сил у 2020 році.
15 січня біля Авдіївки від кулі снайпера загинув боєць 92 омбр Олексій Кучкін.
Як писав Главком, минулого року за весь місяць січень на Донбасі загинули троє воїнів.