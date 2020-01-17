На Луганщині від кулі снайпера загинув солдат Ігор Хімічук



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Ігор Хімічук – п’ята бойова втрата Об’єднаних сил у 2020 році

Військовослужбовця 72-ї окремої механізованої бригади було вбито під час снайперського обстрілу

У четвер, 16 січня, внаслідок ворожого обстрілу на Луганщині загинув військовослужбовець, який був допущений до виконання обов’язків у 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, старший солдат Ігор Хімічук.

Про це у п’ятницю, 17 січня, повідомив у фейсбуці голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«У День пам’яті захисників Донецького аеропорту, внаслідок снайперського обстрілу противником загинув військовослужбовець, водій відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області, допущений до виконання службових обов’язків в 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, старший солдат Ігор Хімічук», – йдеться у повідомленні.

У Чуднівській ОТГ оголосили триденну жалобу. Відповідне розпорядження від 17 січня опубліковане на сайті Чуднівської громади.

Як відомо, 72 омбр воює в районі Золотого на Луганщині.

Нагадаємо, 16 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.

За даними Главкома, Ігор Хімічук – п’ята бойова втрата Об’єднаних сил у 2020 році.

15 січня біля Авдіївки від кулі снайпера загинув боєць 92 омбр Олексій Кучкін.

Як писав Главком, минулого року за весь місяць січень на Донбасі загинули троє воїнів.

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