Герої, яких забрала війна у січні 2019-го. Згадаймо всіх поіменно



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Двоє чи троє військових потрапили в полон до бойовиків Фото Politeka

У січні на Донбасі загинули троє воїнів

Перший місяць 2019 року став «найтихішим» за весь час війни на Сході. 202 порушення «режиму тиші» за січень – в середньому 6,5 за добу. Унаслідок бойових дій троє бійців загинули, 28 отримали поранення.

Загинули Микола Голубєв із 10-ї бригади та Віталій Губенко з 54-ї окремої механізованої бригади (омбр) на Луганщині та Микола Семенюк із 72-ї омбр на півночі Донецької області. Двоє чи троє військових потрапили в полон до бойовиків.

Микола Олегович Голубєв народився 17 грудня 1998 року у селі Вочківці Волочиського району Хмельницької області.

Закінчивши 9 класів Волочиської школи №5, хлопець вступив до Волочиського промислово-аграрного ліцею, який закінчив 2017 року, здобувши фах зварювальника і муляра.

21 червня 2017 року у Миколи був останній екзамен, а вже 26-го він підписав контракт із ЗСУ, не з’явившись навіть на вручення диплома, адже був доправлений до навчального полігону у Старичах. Після бойової підготовки, 07 вересня він був відряджений до зони АТО, до міста Попасна Луганської області. Загинув 1 січня о 13.15 в районі селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області від смертельних поранень, які дістав внаслідок обстрілу наших позицій з озброєння БМП-1.

Похований 4 січня на центральному кладовищі Волочиська. У нього залишилися батьки та брат.

Микола Олегович Голубєв

Микола Іванович Семенюк (позивний Саїд) народився 28 листопада 1973 року у селі Леляки Жмеринського району Вінницької області. З 2005 року мешкав у селищі міського типу Браїлів. Після закінчення 9-го класу сільської школи, хлопець вступив до Жмеринського вищого професійно-технічного училища, у якому здобув фах столяра. Працював на різних роботах, останнім часом – на Браїлівському цегельному заводі.

На першому місці для Саїда завжди були його діти, яких він шалено любив та намагався правильно їх виховати. Захоплювався риболовлею, дбайливо ставився до тварин, дуже багато з яких приносив додому.

У кінці березня 2016 року підписав із ЗСУ контракт. Загинув 14 січня о 15.50 в районі селища Гладосове Донецької області від смертельних поранень, що їх дістав під час обстрілу наших позицій з великокаліберних кулеметів. Похований 18 січня на Леляцькому кладовищі. У нього залишилися батьки, брат, дружина та двоє дітей.





Микола Іванович Семенюк

Віталій Анатолійович Губенко (позивний Батюшка) народився 16 лютого 1965 року у селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Закінчив духовну семінарію, богословські курси у Києві. Вступив на військову службу за контрактом. Тривалий час у підрозділі виконував обов'язки капелана.

Загинув 25 січня вранці в районі села Катеринівка Попаснянського району Луганської області від смертельних поранень, яких зазнав під час обстрілу військової вантажівки з протитанкового ракетного комплексу.

Похований 28 січня у рідному селі.

Віталій Анатолійович Губенко

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Джерело: Цензор.НЕТ