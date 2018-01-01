На Луганщині Збройні сили взяли під свій контроль село з «сірої зони»

Новоолександрівка - крихітне село на Луганщині, яке опинилося між підконтрольними Україні територіями та окупованими землями

Українські військові взяли під контроль село Новоолександрівка, що до того перебувало у «сірій зоні». Про це повідомляє Військове телебачення України. Новоолександрівка - крихітне село на Луганщині, яке в ході українсько-російського протистояння опинилося між підконтрольними Україні територіями та окупованими землями.



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Новоолександрівка - крихітне село на Луганщині, яке опинилося між підконтрольними Україні територіями та окупованими землями

Українські військові взяли під контроль село Новоолександрівка, що до того перебувало у «сірій зоні».

Про це повідомляє Військове телебачення України.

Новоолександрівка - крихітне село на Луганщині, яке в ході українсько-російського протистояння опинилося між підконтрольними Україні територіями та окупованими землями.

З 2015 року опорні пункти на околицях села були крайніми позиціями українських захисників з одного боку та позиціями російських найманців з іншого. Але віднедавна українські воїни покращили своє тактичне положення, просунувшись на кілька кілометрів до лінії розмежування та взявши Новоолександрівку під свій контроль.

«В це село ми зайшли декілька днів тому. Супротивник, звичайно, час від часу намагається повернути втрачене. Вдень працюють снайпери та інша стрілецька зброя, а вночі деінде прострілюють з круптокаліберних кулеметів. Але ми міцно вчепилися у цей шматок землі», - розповідає військовослужбовець Констянтин.

За даними перепису населення 2001 року кількість мешканців села складала 124 особи. Від початку бойових дій їх залишилось менше 20. Газу у селі не було, а з літа 2014 року зник і струм.