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    На Львівщині через кір та грип закрили 231 школу

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    На Львівщині через кір та грип закрили 231 школу

    Коли відновиться освітній процес у навчальних закладах поки невідомо

    У Львівській області через грип та кір призупинили освітній процес у 231 навчальному закладі.

    Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, передає прес-служба Львівської облдержадміністрації.

    Освітній процес призупинили в школах через захворюваність на грип та ГРВІ у Дрогобичі, Кам'янка-Бузькому районі та ОТГ. Деякі школи закрили на карантин в Городицькому, Яворівському, Пермешлянському, Бузькому, Бродівському, Жидачівському, Пустомитівському, Городоцькому, Самбірському та Миколаївському районах.

    Через захворюваність на кір у Львівській області закрили на карантин Жовтацький опорний заклад загальної середньої освіти, заклад загальної середньої освіти №77 у Львові, Львівський економічний ліцей та одну школу у Бусковицькій ОТГ.

    Коли відновиться освітній процес у навчальних закладах поки невідомо.

    здоров'я Львівщина грип карантин інфекція
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