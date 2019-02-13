На Львівщині через кір та грип закрили 231 школу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли відновиться освітній процес у навчальних закладах поки невідомо

У Львівській області через грип та кір призупинили освітній процес у 231 навчальному закладі.

Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, передає прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Освітній процес призупинили в школах через захворюваність на грип та ГРВІ у Дрогобичі, Кам'янка-Бузькому районі та ОТГ. Деякі школи закрили на карантин в Городицькому, Яворівському, Пермешлянському, Бузькому, Бродівському, Жидачівському, Пустомитівському, Городоцькому, Самбірському та Миколаївському районах.

Через захворюваність на кір у Львівській області закрили на карантин Жовтацький опорний заклад загальної середньої освіти, заклад загальної середньої освіти №77 у Львові, Львівський економічний ліцей та одну школу у Бусковицькій ОТГ.

Коли відновиться освітній процес у навчальних закладах поки невідомо.