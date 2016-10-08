На Львівщині фура в’їхала в автобус: постраждали 12 людей

Водій тягача «Мерседес», виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу транспорту, який нею рухався

На Львівщині сталося зіткнення фури та рейсового автобуса. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області. За його даними, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 12 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження, четверо із них госпіталізовані. Повідомлення про ДТП надійшло в Пустомитівське відділення поліції 24 листопада о 19.13.



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Водій тягача «Мерседес», виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу транспорту, який нею рухався

На Львівщині сталося зіткнення фури та рейсового автобуса. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

За його даними, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 12 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження, четверо із них госпіталізовані. Повідомлення про ДТП надійшло в Пустомитівське відділення поліції 24 листопада о 19.13. У ньому йшлося, що в селі Гамаліївка на автодорозі Київ-Чоп зіткнулися вантажний автомобіль та маршрутний автобус, в результаті чого потерпіли люди.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій тягача «Мерседес» з причепом, 43-річний іноземець, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу транспорту, який нею рухався. В результаті цього вантажівка зіткнулася з автобусом «Мерседес 609D» під керуванням 56-річного жителя Золочівського району, що здійснював рейс за маршрутом «Львів-Буськ».

Внаслідок ДТП потерпіло 12 пасажирів автобуса. Четверо із них госпіталізовані в одній із львівських лікарень, інші після обстеження та надання медичної допомоги відпущені додому.

Зараз встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.