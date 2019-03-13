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    На Львівщині оголосили в розшук «брокера», який «розмитнив» автівок на 7,5 млн гривень

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    На Львівщині оголосили в розшук «брокера», який «розмитнив» автівок на 7,5 млн гривень

    До поліції надійшло 111 заяв від жителів Львівської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей

    Патрульна поліція Львівщини оголосила в розшук «брокера», причетного до шахрайств з розмитненням автомобілів на суму понад 7,5 мільйонів гривень.

    Про це повідомляє поліція Львівської області.

    «Булу Андрія Івановича, 4.01.1981 року мешканця Львівщини, який причетний до скоєння шахрайських дій з розмитненням автомобілів, оголошено у розшук. Сума заподіяних збитків потерпілим становить понад 7,5 мільйонів гривень», — повідомляють у поліції.

    Поліцейські зазначають, що Андрій Була видавав себе за митного брокера та обіцяв допомогти у розмитненні транспортних засобів. Потерпілі, які звернулися до поліції Львівщини розповіли, що вони передали йому оригінали документів на автомобілі та грошові кошти в сумі від 2000 до 4000 дол

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    «Загалом, станом на 12 березня, до поліції надійшло 111 заяв від жителів Львівської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей», — зазначається в повідомленні.

    За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1,2,4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

    шахрайство поліція
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