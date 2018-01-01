На Львівщині перекинувся автобус із футбольною командою
- Сьогодні, 00:21
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За інформацією правоохоронців, під час ДТП ніхто не постраждав
Внаслідок негоди між селами Дідилів і Банюни Кам’янко-Бузького району перекинувся автобус із аматорською футбольною командою «Малинськ» Рівненської області.
Про інцидент написав активіст Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Фейсбук.
За інформацією правоохоронців, під час ДТП ніхто не постраждав.
Як зазначається, ДТП сталася близько 18:30.
Відомо, що у цей момент у салоні перебувало 20 членів футбольної команди «Малинськ» та водій, які поверталися із тренування у Львові в сторону Рівного.
Після ДТП ніхто із них не звертався за допомогою до медиків.