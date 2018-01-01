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    На Львівщині перекинувся автобус із футбольною командою

    За інформацією правоохоронців, під час ДТП ніхто не постраждав
    Внаслідок негоди між селами Дідилів і Банюни Кам’янко-Бузького району перекинувся автобус із аматорською футбольною командою «Малинськ» Рівненської області.  Про інцидент написав активіст Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Фейсбук.  За інформацією правоохоронців, під час ДТП ніхто не постраждав. Як зазначається, ДТП
    • Сьогодні, 00:21
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    За інформацією правоохоронців, під час ДТП ніхто не постраждав

    Внаслідок негоди між селами Дідилів і Банюни Кам’янко-Бузького району перекинувся автобус із аматорською футбольною командою «Малинськ» Рівненської області. 

    Про інцидент написав активіст Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Фейсбук. 

    За інформацією правоохоронців, під час ДТП ніхто не постраждав.

    Як зазначається, ДТП сталася близько 18:30. 

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    На Львівщині перекинувся автобус із футбольною командою
    На Львівщині перекинувся автобус із футбольною командою
    На Львівщині перекинувся автобус із футбольною командою

    Відомо, що у цей момент у салоні перебувало 20 членів футбольної команди «Малинськ» та водій, які поверталися із тренування у Львові в сторону Рівного.

    Після ДТП ніхто із них не звертався за допомогою до медиків. 

    ДТП Львівщина водій Рівненщина
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