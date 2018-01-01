На Львівщині перекинувся автобус із футбольною командою

За інформацією правоохоронців, під час ДТП ніхто не постраждав

Внаслідок негоди між селами Дідилів і Банюни Кам’янко-Бузького району перекинувся автобус із аматорською футбольною командою «Малинськ» Рівненської області.

Про інцидент написав активіст Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Фейсбук.

За інформацією правоохоронців, під час ДТП ніхто не постраждав.

Як зазначається, ДТП сталася близько 18:30.

Відомо, що у цей момент у салоні перебувало 20 членів футбольної команди «Малинськ» та водій, які поверталися із тренування у Львові в сторону Рівного.

Після ДТП ніхто із них не звертався за допомогою до медиків.