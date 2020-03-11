На Львівщині з вікна випала трирічна дитина



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На Львівщині з вікна випала трирічна дитина

Внаслідок падіння дитина отримала тілесні ушкодження, які лікарі кваліфікували як важкі

За фактом травмування трирічної дівчинки на Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Як попередньо встановили правоохоронці, дитина випала з балкону квартири з висоти третього поверху – її матері у той час вдома не було, передає «Гал-інфо».

На оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Миколаївського району внаслідок падіння з висоти травмована маленька дівчинка. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та інших служб Миколаївського відділення поліції.

Правоохоронці встановили особу дитини – нею виявилась трирічна місцева мешканка. У той день близько 13.35 дівчинка випала з балкону квартири, розташованої на третьому поверсі будинку, де вона проживає разом зі своєю 39-річною матір’ю.

«Внаслідок падіння дитина отримала тілесні ушкодження, які лікарі кваліфікували як важкі. Зараз вона перебуває у реанімації, ми всі бажаємо маленькій пацієнтці якнайшвидшого одужання. Окрім того, під час перевірки поліцейські з’ясували, що дитина залишалась без нагляду, а її матір перебувала у стані алкогольного сп’яніння – у крові жінки було виявлено 2,6 проміле алкоголю. Відкрито кримінальне провадження, також ми спільно із соціальною службою будемо скеровувати подання про вилучення дитини з сім’ї – звісно, після одужання», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

За цим фактом слідчі Миколаївського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.