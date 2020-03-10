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    Новини

    Мешканця Одещини зупинили за порушення ПДР, а знайшли наркотики

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    Мешканця Одещини зупинили за порушення ПДР, а знайшли наркотики
    Мешканця Одещини зупинили за порушення ПДР, а знайшли наркотики
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    Білгород-дністровські поліцейські вилучили у порушника ПДР п’ять згортків з наркотиками

    За порушення правил дорожнього руху на правопорушника складено адмінпротокол за ч.1 ст.122 КУпАП, а за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Під час патрулювання міста поліцейські зупинили автомобіль, водій якого, порушуючи правила дорожнього руху, перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки. При огляді у 29-річного чоловіка було вилучено п’ять згортків з речовиною, зовні схожою на канабіс та амфетамін.

    Вилучене направили на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення в рамках діючого законодавства. Триває досудове розслідування. 

    Одещина водій ПДР наркотики автомобіль розслідування
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