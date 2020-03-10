Команда Зеленського використовує напрацювання Порошенка у справі про розслідування МН17, – Єлісєєв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко і Володимир Зеленський під час дебатів у квітні 2019 року

Дипломатії Зеленського пощастило із запасом міцності попередніх років, вважає радник Порошенка

Дипломатія Зеленського у справі про розслідування збиття МН17 використовує запас міцності, закладений п’ятим президентом Петром Порошенком.

Про це написав радник п’ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв у своєму блозі на LB.ua «Дипломатія Зеленського початку березня: плюси і мінуси».

«9 березня у Нідерландах розпочинається судовий процес щодо перших чотирьох обвинувачених у скоєнні цього жахливого злочину. Незважаючи на очевидний дипломатичний ляп у вигляді звільнення ключового свідка Цемаха, вчергове дипломатії Зеленського пощастило із запасом міцності попередніх років. Процес встановлення істини і визначення винуватців було розпочато в перші місяці після трагедії. П’ятий президент завдяки своїм активним контактам з міжнародними лідерами постраждалих країн забезпечив створення Спільної міжнародної слідчої групи», – вважає Єлісєєв.

«І хоча у справі про МН17 наразі йдеться лише про середню ланку, важливо не зупинятися на досягнутому і в співпраці з партнерами продовжувати відстоювати лінію на встановлення всіх головних винуватців катастрофи. Ніхто не здивується, якщо судом вже в офіційному порядку буде встановлено, що ті, хто віддавали злочинні накази і команду на знищення літака, сидять у високих кабінетах країни-агресора», – наголосив радник.

Зазначимо, що сьогодні у Нідерландах відклали судові слухання на кінець березня.

10 березня один із суддів заявив, що значна частина свідків у судовому процесі у справі про катастрофу MH17 наражається на серйозний ризик, тому їх потрібно оберігати й захищати.

Нагадаємо, в понеділок у Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом в 2014 році. У справі проходять чотири фігуранти: росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко.

Частина родичів загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого бойовиками на Донбасі, заявили у суді, що вимагатимуть фінансової компенсації.

Нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе у своєму виступі 9 березня заявив, що бойовики, які збили пасажирський літак MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році, вважали, що стріляють по літаку військової авіації України.

Читайте також: