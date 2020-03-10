Голова Херсонської ОДА після скандального святкування 8 березня «прийняв низку кадрових рішень»



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Юрій Гусєв заявив, що він побачив в інтернеті те, що відбувалося в облраді після офіційної частини святкування

Був звільнений керівник апарату облдержадміністрації, заступниця голови облдержадміністрації та відсторонене все керівництво профільного управління, - голова Херсонської ОДА

У Херсонській обласній державній адміністрації відбулося службове розслідування через скандальне відзначення Міжнародного жіночого дня у сесійній залі облради. Про це у вівторок, 10 березня, заявив під час селекторної наради голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що був звільнений керівник апарату облдержадміністрації, погоджується питання про звільнення заступниці голови облдержадміністрації, також відсторонене все керівництво профільного управління.

Гусєв заявив, що 6 березня був присутній лише на офіційній частині святкування і те, що «побачив в мережі Інтернет його неприємно вразило».

«Тому я прийняв низку кадрових рішень: з сьогоднішнього дня звільнений керівник апарату Володимир Клюцевський, з сьогоднішнього дня не працює в нашій команді заступник голови обласної державної адміністрації Світлана Чепіга – її звільнення буде погоджено з Офісом президента і у встановленому порядку затверджене, і з сьогоднішнього дня відсторонюється все керівництво управління культури, молоді і спорту. Кадрові рішення по керівництву управління я прийму до кінця тижня», - зазначив голова ОДА.

Як повідомлялося, Херсонські чиновники відсвяткували 8 березня еротичними танцями (відео).

У сесійній залі обласної ради, де вітали працівниць апарату ОДА та облради, виступала група «Степ» у супроводі танцівниць у сценічних костюмах в стилі Go-Go. Відзначення у такому форматі викликало хвилю обурення у соцмережах.

Учасники гурту «Степ», коментуючи свій виступ «UA: ХЕРСОН», зазначили, що вони здивовані тим обговоренням, що відбувається в Інтернеті після їх виступу, підкресливши, що це звичайний їх репертуар і звичайні для цієї групи сценічні костюми, і на той момент зала облради була для них концертною залою.

Голова ОДА на пресконференції 10 березня запевнив, що група «Степ» виступала за власною ініціативою і ніяких коштів з бюджету чи позабюджетних коштів на це не виділяли.