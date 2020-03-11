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    На Львівщині жорстоко побили і познущалися над дівчиною-сиротою

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    На Львівщині жорстоко побили та здійснили сексуальне насильство щодо сироти - На Львівщині жорстоко побили і познущалися над дівчиною-сиротою
    На Львівщині жорстоко побили та здійснили сексуальне насильство щодо сироти

    У Перемишлянах правоохоронці відмовилися прийняти від дівчини заяву про злочин

    У місті Перемишляни, що на Львівщині зловмисники жорстоко побили дівчинку сироту.

    Про це інформує у соцемержі ФБ Олена Липа, передає Варта 1.

    Авторка публікації уточняє, що вже декілька тижнів просторами інтернету розповсюджується відео сексуального насильства щодо дівчини, яке було зняте у Перемишлянах.

    Однак, всі хто до цього причетний залишилися непокараними.

    Місцеві мешканці, повідомляють, що дівчинка Віра, сирота з Рогатинського району Івано-Франківсьокї області. У листопаді дівчина закінчила навчання в училищі та продовжила проживати у Перемишлянах, орендуючи житло спільно з працівницею бару «Автостиль».

    Зі слів місцевих, близько двох тижнів тому у барі «Автостиль» дівчині ця працівниця бару на голову вилила майонез та повитирала їй голову ганчіркою, якою мила підлогу у барі. Власники бару звільнили працівницю, яка брала участь у знущанні.

    Стало відомо, що дівчину тримали під замком, в місто не відпускали одну, забрали мобільний телефон та гроші в сумі 45 тис, які мала на картці.

    У побитті та знущаннях також звинувачують дітей та невістку працівниці бару.

    Як повідомили місцеві, у Перемишлянах правоохоронці відмовилися прийняти від дівчини заяву про злочин.

    Дівчина повернулася на Франківщину, де звернулася у правоохоронні органи.

    гроші навчання злочин
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