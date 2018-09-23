На Мальдівах обирають президента



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Голосування на Мальдівах

За пост змагаються прокитайський та проіндійський кандидати

У неділю жителі Мальдівської республіки відвідують виборчі дільниці під час виборів президента країни. Нинішній президент, який дотримується прокитайських поглядів, протистоїть виставленому опозицією кандидата, що стоїть на проіндійських позиціях.

Президент Абдулла Ямін домагається свого переобрання на другий термін. Його суперником є Ібрахім Мохамед Соліх. Ближче до кінця передвиборної кампанії Ямін апелював до виборців, звертаючи увагу на великий інфраструктурний проект, підтримуваний Китаєм. Він також пообіцяв видалити індійські імена з будівель, побудованих за допомогою індійців.

У лютому Ямін оголосив надзвичайний стан і затримав багатьох опозиційних високопоставлених офіційних осіб. Останнім часом атакам піддалися офіси передвиборної кампанії опозиції.

В ході кампанії опозиційний блок звинуватив Яміна в спробі «вкрасти вибори». Він також закликав військових не підтримувати президента.

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Джерело: NHK