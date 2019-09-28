  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Любліні на Марші рівностіполіція застосувала водомет і газ

    • Розсилка
    У Любліні на Марші рівностіполіція застосувала водомет і газ
    Фото: lublin.wyborcza.pl

    Кілька людей затримано

    У суботу, 28 вересня, на Марші рівності в Любліні поліція застосувала сльозогінний газ і водомет щодо протестувальників, які намагалися його заблокувати. Про це повідомляє RMF24.

    Повідомляється, що близько 300 учасників Маршу Рівності зібралися опівдні, в той час як противники заходу чекали їх неподалік.

    Між учасниками сталася бійка.

    У результаті поліцейські, яких налічувалося кілька сотень людей, застосували водяну гармату і сльозогінний газ після того, як противники маршу не відреагували на заклики мирно врегулювати ситуацію. Кілька людей затримано.

    Читайте також
    Польща газ ЛГБТ поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ