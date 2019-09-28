У Любліні на Марші рівностіполіція застосувала водомет і газ



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Фото: lublin.wyborcza.pl

Кілька людей затримано

У суботу, 28 вересня, на Марші рівності в Любліні поліція застосувала сльозогінний газ і водомет щодо протестувальників, які намагалися його заблокувати. Про це повідомляє RMF24.

Повідомляється, що близько 300 учасників Маршу Рівності зібралися опівдні, в той час як противники заходу чекали їх неподалік.

Між учасниками сталася бійка.

У результаті поліцейські, яких налічувалося кілька сотень людей, застосували водяну гармату і сльозогінний газ після того, як противники маршу не відреагували на заклики мирно врегулювати ситуацію. Кілька людей затримано.