Сутички після ХарківПрайду: суд обрав запобіжний захід двом затриманим



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Адвокат заарештованого вже заявив, що подаватиме апеляцію Фото: Нацполіція

Перед засіданням до суду прийшли активісти з вимогою відпустити затриманих

Дзержинський райсуд Харкова обрав запобіжний захід - арешт для одного з трьох підозрюваних у справі про сутичку з поліцією після ХарківПрайду.

Про це повідомили відділі комунікації поліції Харківської області

Адвокат заарештованого вже заявив, що подаватиме апеляцію.

Ще одному підозрюваному обрано запобіжний захід - домашній арешт з 20:00 до 06:00.

За інформацією ЗМІ, перед засіданням до суду прийшли активісти громадських організацій «Фрайкор» та «Традиції і порядок» з вимогою відпустити затриманих.

Нагадаємо, 15 вересня у Харкові під посиленою охороною поліції пройшов ЛГБТ-марш. Також відбулася альтернативна хода, на яку прийшли близько 500 людей.

Як відомо, не обійшлось без сутичок із поліцією та нападів на активістів.

Трьом затриманим поліція готує повідомлення про підозру.

Дивіться також відео нападу на учасників Маршу рівності у Харкові.

До слова, у Харкові цього року вперше проводиться ЛГБТ-форум «ХарківПрайд». Такі заходи вже кілька років відбуваються у Києві, Одесі та інших містах.

Раніше повідомлялося, що громадський порядок під час «Маршу рівності» у Харкові забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.

У Києві Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив у цьому році 23 червня.