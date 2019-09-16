У Белграді сталися сутички під час ЛГБТ-параду, є затримані



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Поліція затримала на Марші рівності щонайменше п’ять осіб Фото: «Радіо Свобода»

За годину до початку Маршу рівності зібралися понад 100 ультраправих активістів, деякі з них тримали хрести та співали релігійних пісень

У столиці Сербії тисячі людей приєдналися у неділю до щорічного ЛГБТ-параду, зокрема прем’єрміністерка Сербії Ана Брнабич, яка є відкритою лесбійкою.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Активісти несли у руках «веселкові» прапори та прапори ЄС, а також плакати з написами на захист прав ЛГБТ-спільноти.

Водночас, за годину до початку Маршу рівності у сербській столиці зібралися понад 100 ультраправих активістів, деякі з них тримали хрести та співали релігійних пісень.

Після того, як кілька активістів відмовилися відійти з маршруту маршу, сталися незначні сутички. Поліція затримала щонайменше п’ять осіб.

Нагадаємо, 15 вересня у Харкові під посиленою охороною поліції пройшов ЛГБТ-марш. Також відбулася альтернативна хода, на яку прийшли близько 500 людей.

Як відомо, не обійшлось без сутичок із поліцією та нападів на активістів.

Трьом затриманим поліція готує повідомлення про підозру.

Дивіться також відео нападу на учасників Маршу рівності у Харкові.

До слова, у Харкові цього року вперше проводиться ЛГБТ-форум «ХарківПрайд». Такі заходи вже кілька років відбуваються у Києві, Одесі та інших містах.

Раніше повідомлялося, що громадський порядок під час «Маршу рівності» у Харкові забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.

У Києві Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив у цьому році 23 червня.