На Миколаївщині від вибуху гранати загинув учасник АТО
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За попередніми даними, причиною вибуху стало необережне поводження з ручною гранатою
У Первомайську Миколаївської області в приватному гаражі прогримів вибух, загинув чоловік.
Про це повідомляє в понеділок місцевий сайт «Преступности.Нет».
За попередніми даними, причиною вибуху стало необережне поводження з ручною гранатою. Внаслідок події загинув чоловік 1972 року народження.
Поліція з'ясовує, що саме стало причиною трагедії, чи було це самогубством, або ж вибух стався через необережне поводження зі зброєю.
Видання повідомляє, що незадовго до інциденту чоловік посварився з дружиною і пішов жити в гараж. Його родичі кажуть, що загиблий раніше висловлював наміри покінчити із собою. На місці події знайшли ще дві гранати, посмертної записки не було.
Також відомо, що чоловік раніше проходив службу в зоні Антитерористичної операції.Раніше повідомлялося, що вибух монтажної піни понівечив автомобіль у Горішніх Плавнях.