На Миколаївщині від вибуху гранати загинув учасник АТО



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Граната

За попередніми даними, причиною вибуху стало необережне поводження з ручною гранатою

У Первомайську Миколаївської області в приватному гаражі прогримів вибух, загинув чоловік.

Про це повідомляє в понеділок місцевий сайт «Преступности.Нет».

За попередніми даними, причиною вибуху стало необережне поводження з ручною гранатою. Внаслідок події загинув чоловік 1972 року народження.

Поліція з'ясовує, що саме стало причиною трагедії, чи було це самогубством, або ж вибух стався через необережне поводження зі зброєю.

Видання повідомляє, що незадовго до інциденту чоловік посварився з дружиною і пішов жити в гараж. Його родичі кажуть, що загиблий раніше висловлював наміри покінчити із собою. На місці події знайшли ще дві гранати, посмертної записки не було.

Також відомо, що чоловік раніше проходив службу в зоні Антитерористичної операції.