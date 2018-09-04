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    На Миколаївщині від вибуху гранати загинув учасник АТО

    • Розсилка
    Граната - На Миколаївщині від вибуху гранати загинув учасник АТО
    Граната

    За попередніми даними, причиною вибуху стало необережне поводження з ручною гранатою

    У Первомайську Миколаївської області в приватному гаражі прогримів вибух, загинув чоловік.

    Про це повідомляє в понеділок місцевий сайт «Преступности.Нет».

    За попередніми даними, причиною вибуху стало необережне поводження з ручною гранатою. Внаслідок події загинув чоловік 1972 року народження.

    Поліція з'ясовує, що саме стало причиною трагедії, чи було це самогубством, або ж вибух стався через необережне поводження зі зброєю.

    Видання повідомляє, що незадовго до інциденту чоловік посварився з дружиною і пішов жити в гараж. Його родичі кажуть, що загиблий раніше висловлював наміри покінчити із собою. На місці події знайшли ще дві гранати, посмертної записки не було.

    Також відомо, що чоловік раніше проходив службу в зоні Антитерористичної операції.

    Раніше повідомлялося, що вибух монтажної піни понівечив автомобіль у Горішніх Плавнях.
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