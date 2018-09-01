Вибух монтажної піни понівечив автомобіль у Горішніх Плавнях: фото



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Фото: Наталія Запорожцева / Facebook Наслідки вибуху монтажної піни

Вочевидь пригода сталася через сильну спеку

Внаслідок вибуху коробки з монтажною піною у Горішніх Плавнях на Полтавщині серйозно постраждав легковий автомобіль. Відповідне повідомлення міститься у групі «Горішні Плавні Online».

На оприлюднених у пабліку фото видно, що вибухом розбило бокове скло в автомобілі. При цьому монтажна піна залила значну частину багажника.

Як виявилося, власник автівки приїхав до супермаркету виконувати ремонті роботи. Вочевидь пригода сталася через сильну спеку.

Інцидент стався 31 серпня.