Вибух монтажної піни понівечив автомобіль у Горішніх Плавнях: фото
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Розсилка
Фото: Наталія Запорожцева / Facebook
Наслідки вибуху монтажної піни
Вочевидь пригода сталася через сильну спеку
Внаслідок вибуху коробки з монтажною піною у Горішніх Плавнях на Полтавщині серйозно постраждав легковий автомобіль. Відповідне повідомлення міститься у групі «Горішні Плавні Online».
На оприлюднених у пабліку фото видно, що вибухом розбило бокове скло в автомобілі. При цьому монтажна піна залила значну частину багажника.
Як виявилося, власник автівки приїхав до супермаркету виконувати ремонті роботи. Вочевидь пригода сталася через сильну спеку.
Інцидент стався 31 серпня.