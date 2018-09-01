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    Події в Україні

    Вибух монтажної піни понівечив автомобіль у Горішніх Плавнях: фото

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    Наслідки вибуху монтажної піни - Вибух монтажної піни понівечив автомобіль у Горішніх Плавнях: фото
    Фото: Наталія Запорожцева / Facebook
    Наслідки вибуху монтажної піни

    Вочевидь пригода сталася через сильну спеку

    Внаслідок вибуху коробки з монтажною піною у Горішніх Плавнях на Полтавщині серйозно постраждав легковий автомобіль. Відповідне повідомлення міститься у групі «Горішні Плавні Online».

    На оприлюднених у пабліку фото видно, що вибухом розбило бокове скло в автомобілі. При цьому монтажна піна залила значну частину багажника.

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    Вибух монтажної піни понівечив автомобіль у Горішніх Плавнях: фото
    Вибух монтажної піни понівечив автомобіль у Горішніх Плавнях: фото
    Вибух монтажної піни понівечив автомобіль у Горішніх Плавнях: фото
    Вибух монтажної піни понівечив автомобіль у Горішніх Плавнях: фото

    Як виявилося, власник автівки приїхав до супермаркету виконувати ремонті роботи. Вочевидь пригода сталася через сильну спеку.

    Інцидент стався 31 серпня.

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