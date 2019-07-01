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    На Одещині дитину вбило струмом

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    На Одещині дитину вбило струмом

    Граючись, дівчинка вилізла на дев'ятиметровий насип, підслизнулася та, щоб не впасти, схопилася за високовольтний дріт, який знаходився на висоті близько півтора метри

    Поліцейські розслідують обставини загибелі малолітньої дитини в Кодимському районі Одеської області. Про це повідомили у відділі комунікації місцевої поліції.

    11-річна дівчинка загинула від ураження електричним струмом. Трагедія сталася в одному із сіл району.

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    За попередніми даними, дівчинка з подругою гралася на ставу, який на даний час зневоднений у зв’язку з проведенням робіт по його розширенню. Під час відновлювальних робіт під лініями електромереж було зроблено насип висотою близько дев’ять метрів. Граючись, дівчинка вилізла на нього, підслизнулася та, щоб не впасти, схопилася за високовольтний дріт, який знаходився на висоті близько півтора метри. Внаслідок удару електрострумом вона померла на місці.

    Її 13-річна подруга також отримала незначний остаточний удар струмом, коли намагалася відтягти потерпілу від місця ураження. Її було доставлено до місцевої лікарні.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

    Слідство триває.

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