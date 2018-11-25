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    Події в Україні

    Чоловік вижив після удару струмом у 27 тис. вольт на даху поїзда (фото, відео)

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    Стан чоловіка після удару струмом невідомий - Чоловік вижив після удару струмом у 27 тис. вольт на даху поїзда (фото, відео)
    Стан чоловіка після удару струмом невідомий

    Постраждалого після вмовлянь все ж зняли з електрички

    У Полтаві невідомий чоловік вижив після удару електричним струмом у 27 тисяч вольт на даху електропоїзда. Про це інформує місцевий паблік.

    «Сьогодні вранці 25 листопада на станції Полтава - Південна невідомий чоловік заліз на дах електропоїзда , його вразило струмом, внаслідок чого він отримав опіки. Нагадуємо, що в контактній мережі напруга 27 тис. вольт», - сказано у повідомленні.

    Дописувачі стверджують, що після зняття напруги в контактній мережі працівники станції намагалися допомогти, але чоловік втік з місця події. Проте користувачі соцмережі розповіли, що постраждалого все ж зняли з електрички і відвезли до лікарні на швидкій.

    Деталі обставин з'ясовуються.

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    Чоловік вижив після удару струмом у 27 тис. вольт на даху поїзда (фото, відео)
    Чоловік вижив після удару струмом у 27 тис. вольт на даху поїзда (фото, відео)
    Чоловік вижив після удару струмом у 27 тис. вольт на даху поїзда (фото, відео)
    Чоловік вижив після удару струмом у 27 тис. вольт на даху поїзда (фото, відео)

    Нагадаємо, у передмісті Києва 14-річний підліток зазнав важких опіків у результаті удару струмом на товарному вагоні поїзда.

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