На Одещині на базі відпочинку прогримів вибух

Мотиви вчинення даного злочину та причетні до нього особи встановлюються

Близько третьої години ночі у смт Затока невстановлена особа, перебуваючи на території бази відпочинку, шляхом підриву, пошкодила частину будівлі. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області. «Встановлено, що епіцентр вибуху знаходиться в приміщенні, за вхідними металевими брамами, де була виявлена



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Мотиви вчинення даного злочину та причетні до нього особи встановлюються

Близько третьої години ночі у смт Затока невстановлена особа, перебуваючи на території бази відпочинку, шляхом підриву, пошкодила частину будівлі. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

«Встановлено, що епіцентр вибуху знаходиться в приміщенні, за вхідними металевими брамами, де була виявлена воронка, біля якої знаходилася полімерна каністра з залишками паливно-мастильних матеріалів, а також фрагмент поліетилену з рваними краями. Під час огляду прилеглої до бази відпочинку території було виявлено сокиру, дріт довжиною 56 метрів, спортивну туристичну сумку та кабель», — йдеться у повідомленні.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

На теперішній час призначено низку експертиз. Мотиви вчинення даного злочину та причетні до нього особи встановлюються. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Розслідування триває.