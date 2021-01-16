На Одещині знайшли повішеною на дереві 16-річну дівчину

Зовнішніх слідів насильницької смерті на її тілі не було виявлено

Напередодні мама дівчини заявила поліції про її зникнення

На Одещині у місті Ізмаїл вночі 16 січня знайшли повішеною 16-річну дівчину. Про це інформує Головне управління Нацполіції в області.

Напередодні її мама заявила поліцейським про зникнення доньки.

За словами жінки, неповнолітня пішла гуляти з подругою й довго не поверталася.

«Жителька Ізмаїла Анастасія Єлісєєва, 2004 р. н, пішла з дому 15 січня приблизно о 18:00. Додому вона не повернулася і підлітка оголосили в розшук як безвісти зниклого», – йдеться в повідомленні.

Дівчину знайшли повішеною на дереві. Зовнішніх слідів насильницької смерті на її тілі не було виявлено.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронці внесли дані щодо трагедії за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою «самогубство») ККУ. Причини й обставини смерті неповнолітньої жительки Ізмаїла встановлюються.