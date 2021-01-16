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    На Одещині знайшли повішеною на дереві 16-річну дівчину

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    Зовнішніх слідів насильницької смерті на її тілі не було виявлено - На Одещині знайшли повішеною на дереві 16-річну дівчину
    Зовнішніх слідів насильницької смерті на її тілі не було виявлено

    Напередодні мама дівчини заявила поліції про її зникнення

    На Одещині у місті Ізмаїл вночі 16 січня знайшли повішеною 16-річну дівчину. Про це інформує Головне управління Нацполіції в області.

    Напередодні її мама заявила поліцейським про зникнення доньки.

    За словами жінки, неповнолітня пішла гуляти з подругою й довго не поверталася.

    «Жителька Ізмаїла Анастасія Єлісєєва, 2004 р. н, пішла з дому 15 січня приблизно о 18:00. Додому вона не повернулася і підлітка оголосили в розшук як безвісти зниклого», – йдеться в повідомленні.

    Дівчину знайшли повішеною на дереві. Зовнішніх слідів насильницької смерті на її тілі не було виявлено.

    До Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронці внесли дані щодо трагедії за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою «самогубство») ККУ. Причини й обставини смерті неповнолітньої жительки Ізмаїла встановлюються.

    Теги: діти Ізмаїл Одещина самогубство поліція розшук
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