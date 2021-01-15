Масове мінування дитсадків в Одесі: поліція завершила перевірку

До поліції надійшло повідомлення про загрозу вибуху у 185-ти дошкільних дитячих закладах Одеси

Правоохоронці завершили перевірку 185 дитсадків Одеси після повідомлення про їх мінування. Вибухонебезпечних предметів на території закладів не знайшли.

Про це заявили в поліції Одеської області на сторінці у Facebook.

До перевірки дитсадків залучили 33 групи, до складу яких увійшли майже 100 співробітників поліції.

«У результаті огляду жодних вибухонебезпечних предметів у «замінованих» об‘єктах не виявлено», – сказали в поліції.

Через завідомо неправдиве повідомлення про мінування правоохоронці порушили справу за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.

«Наразі поліцейські проводять заходи для встановлення та притягнення до відповідальності особи чи осіб, причетних до вказаного правопорушення», – додали в поліції.

Нагадаємо, 13 січня в Одесі правоохоронці шукали вибухівку у 26 дитсадках.

11 січня у дитсадку Вінниці стався вибух, постраждала дитина.

Також наприкінці грудня у столиці «замінували» одразу п’ять крупних торговельних центрів. Після перевірки виявилося, що повідомлення про вибухівку було хибне.