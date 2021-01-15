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    Масове мінування дитсадків в Одесі: поліція завершила перевірку

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    Поліцейські завершили перевірку замінованих дитсадків - Масове мінування дитсадків в Одесі: поліція завершила перевірку
    Поліцейські завершили перевірку замінованих дитсадків
    Фото з відкритих джерел

    До поліції надійшло повідомлення про загрозу вибуху у 185-ти дошкільних дитячих закладах Одеси

    Правоохоронці завершили перевірку 185 дитсадків Одеси після повідомлення про їх мінування. Вибухонебезпечних предметів на території закладів не знайшли.

    Про це заявили в поліції Одеської області на сторінці у Facebook.

    До перевірки дитсадків залучили 33 групи, до складу яких увійшли майже 100 співробітників поліції.

    «У результаті огляду жодних вибухонебезпечних предметів у «замінованих» об‘єктах не виявлено», – сказали в поліції.

    Через завідомо неправдиве повідомлення про мінування правоохоронці порушили справу за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.

    «Наразі поліцейські проводять заходи для встановлення та притягнення до відповідальності особи чи осіб, причетних до вказаного правопорушення», – додали в поліції.

    Нагадаємо, 13 січня в Одесі правоохоронці шукали вибухівку у 26 дитсадках.

    11 січня у дитсадку Вінниці стався вибух, постраждала дитина.

    Також наприкінці грудня у столиці «замінували» одразу п’ять крупних торговельних центрів. Після перевірки виявилося, що повідомлення про вибухівку було хибне. 

    Теги: Одеса замінування поліція
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