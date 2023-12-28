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Партизани показали окопи росіян у Криму (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Партизани показали окопи росіян у Криму (фото)
Окопи знаходяться у населеному пункті Окунівка
фото: Атеш

Окупанти готуються до оборони півострова

У тимчасово окупованому Криму російські війська активно готуються до оборони. Партизани показали окопи загарбників у Чорноморському районі. Про це йдеться у Telegram-каналі партизанського руху «Атеш».

«Наш агент у населеному пункті Окунівка, що знаходиться на західному березі Криму, демонструє окопи росіян. Окупанти готуються до оборони півострова такими окопами. Координати: 45.367558, 32.780489», – йдеться в повідомленні.

Партизани показали окопи росіян у Криму (фото) фото 1
Партизани показали окопи росіян у Криму (фото) фото 2

Партизани зазначають, що «такі споруди не придатні використання за призначенням, і нікого не зможуть зупинити».

Нагадаємо, триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по два зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійських засоби противника.

Теги: Крим війна окупанти ЗСУ

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