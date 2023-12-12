«Апостол» Дмитро Карпенко розповів, скільки «коштує» полонений російський офіцер

Найвищі тарифи - на старших офіцерів та афроамериканців

Українським захисникам почали виплачувати гроші за полонених окупантів. Про це заявив журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай на каналі «Ramina», а також назвав суми компенсацій.

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За словами Карпенка, був період, коли обмінний фонд полонених перестав поповнюватися. «Ми придумали платити гроші українським військовим, щоб вони не вбивали російських полонених. За моїми підрахунками, було виплачено за 500 полонених у середньому по $300 за людину. Всього $150 тис.», – зазначив блогер.

Дмитро Карпенко додав, що «ринок диктує нові тарифи» і зараз ціни знизилися. Він розповів, що на сьогодні зеки по $100, молодші офіцери – $300, старші офіцери та афроамериканці – від $500.

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Також Дмитро Карпенко розповів, чого не потрібно робити, якщо військовий потрапив у полон. Зокрема, не варто публікувати інформації про українських військових, які потрапили в полон, адже це може погіршити їхню ситуацію. Українським військовим заважає публічність.

До слова, з 7 липня цього року офіційних обмінів не було, але насправді обміни відбуваються регулярно. Для того, щоб не перешкоджати цьому процесу потрібно дотримуватися низки правил, зокрема зберігати мовчання про повернення захисників.

Нагадаємо, Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 28 тис. цивільних українців зараз перебуває у полоні окупантів.