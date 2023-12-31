Надзвичайно високий рівень загрози. РФ вивела в море ракетоносії

Окупанти можуть вдарити по Україні з Чорного моря одночасно 24 «Калібрами»

Росіяни на бойове чергування в Чорному морі вивели три надводних ракетоносіїв. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів три надводних ракетоносії – два фрегати і МРК», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що загальна готовність до застосування – 24 «Калібри».

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Силах оборони півдня підкреслили, що рівень ракетної загрози надзвичайно високий.

Тим часом в Україні станом на 21:06 оголошена масштабна повітряна тривога через зліт Міг-31К та «Шахеди».

Нагадаємо, триває 676-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосувує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, збільшив кількість авіаційних ударів.

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 58 авіаційних ударів, у тому числі ударними дронами типу Shahed-136/131, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.