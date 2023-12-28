Київщина збільшує кількість блокпостів та перевірятиме місця скупчення людей

Громадянам необхідно мати при собі мати документи, які посвідчують особу

Із 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи в Київській області. Рішення ухвалено на раді оборони Київщини. Про це повідомляє Київська ОВА.

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Зазначається, що заходи проводитимуться за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони.

«На Київщині збільшується кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо», – йдеться в повідомленні.

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В ОВА зазначили, що така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб.

«Просимо кожного жителя Київщини, гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Нагадуємо про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу. Будьте пильними! Якщо бачите, що хтось робить фото чи відеофіксацію об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури – повідомте про це правоохоронців», – додали в адміністрації.

Нагадаємо, триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по два зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійських засоби противника.