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Українські спортсмени закликають Макрона не допустити на Олімпіаду прихильників війни з Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українські спортсмени закликають Макрона не допустити на Олімпіаду прихильників війни з Росії
Російські борці Сідаков та Угуєв (на фото – п’ятий, шостий в першому ряді) на провоєнному мітингу в «Лужніках»

Лист підписали Ярослава Магучіх, Олена Білосюк, Владислав Гераскевич, Олег Верняєв та десятки українських спортсменів

Ініціативна група з протидії допуску російських спортсменів, які підтримують війну, до Олімпійських Ігор 2024 у Парижі, оголосила збір підписів спортсменів до листа-звернення до президента Франції Еммануеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері щодо недопущення російських атлетів на змагання.

До проєкту вже доєднались видання Tribuna.com, Base of Ukrainian sports, портал «Великий теніс України», медійний проєкт «Watchers».

Лист наголошує на тому, що вже зараз деякі «нейтральні» російські атлети, які здобули ліцензії на Олімпіаду, зокрема, Владислав Ларін, Заурбек Сідаков та Заур Угуєв, а також низка тих, які близькі до виходу на Олімпійські Ігри, насправді підтримують війну.

Цей лист вже підписали Ярослава Магучіх, Олена Білосюк, Владислав Гераскевич, Олег Верняєв та десятки українських спортсменів.

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Джерело
Теги: Олімпіада війна росія Еммануель Макрон

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