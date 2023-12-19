В Одесі пролунали вибухи під час тривоги

Раніше Повітряні сили України повідомляли, що є загроза ударних дронів для Одеської області

Сьогодні надвечір, 19 грудня, в Одесі пролунали звуки вибухів. У місті була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє «Думська» і Повітряні сили України.

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«На Таїрова чули вибух», – ідеться в повідомленні.

«Думська» пише, що попередньо працює система ППО. Раніше Повітряні сили України повідомляли, що є загроза ударних дронів для Одеської області.

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«Рух БпЛА типу Shahed з акваторії Чорного моря в напрямку Чорноморськ, Одеса», – додали військові.

Триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника.