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Буданов розповів, чи триватиме війна у 2025 році

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Буданов розповів, чи триватиме війна у 2025 році
фото: lb.ua

За словами голови розвідки, росіяни мають проблеми з ресурсами

Російські загарбники не планують вести війну проти України у 2025 році. Таку думку висловив начальник української військової розвідки Кирило Буданов у рамках дискусії «2024: виклики і перспективи», повідомляє Lb.ua.

«Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році Російська Федерація станом на зараз не має. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає», – заявив Буданов.

За його словами, росіяни мають проблеми з ресурсами. «Вони так само мають проблеми. Проблеми не так з підтримкою суспільства, бо думка пересічного росіянина мало кого цікавить. Питання в ресурсах, тому що ця війна дуже дорога. І ресурси там не є необмеженими. Можливо, трішки грубо пролунає, але ми воюємо за чужий кошт, а вони– за свій. І свої кошти вони рахують, хоч здається, що ні. І дуже прискіпливо», – зазначив очільник розвідки.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук главу української розвідки Кирила Буданова. Водночас, статтю, за якою ведеться розшук, не зазначено.

Як повідомлялося, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відомий своїми прогнозами щодо перебігу російсько-української війни. Він правильно передбачив, як саме розпочнеться повномасштабне вторгнення Росії, коли буде переломний момент у війні та був упевнений, що спроби повністю окупувати країну проваляться. Але три значні прогнози Буданова не справдилися, і сам він визнав, що Україна «вибилася з графіка» війни.

 

Теги: росіяни Кирило Буданов розшук Україна війна Міноборони

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