На окуповані території Донбасу передали понад 200 тонн гуманітарки



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Загалом оформлено гуманітарний вантаж: будівельні матеріали, товари медичного призначення, продуктові набори, оргтехніка, корм для тварин – вагою майже 217 тонн

Від Міжнародного Комітету Червоного Хреста через КПВВ «Новотроїцьке» на тимчасово окуповану територію Донбасу проїхало 13 вантажівок з гуманітарною допомогою. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувало 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста», - йдеться в повідомленні.

Загалом оформлено гуманітарний вантаж: будівельні матеріали, товари медичного призначення, продуктові набори, оргтехніка, корм для тварин – вагою майже 217 тонн.

Нагадаємо, у березні від Дитячого фонду ООН UNICEF на тимчасово окуповано територію Донбасу прослідував автомобіль з гуманітарним вантажем шкільних меблів.