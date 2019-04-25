  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На окуповані території Донбасу передали понад 200 тонн гуманітарки

    • Розсилка
    На окуповані території Донбасу передали понад 200 тонн гуманітарки

    Загалом оформлено гуманітарний вантаж: будівельні матеріали, товари медичного призначення, продуктові набори, оргтехніка, корм для тварин – вагою майже 217 тонн

    Від Міжнародного Комітету Червоного Хреста через КПВВ «Новотроїцьке» на тимчасово окуповану територію Донбасу проїхало 13 вантажівок з гуманітарною допомогою. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

    Читайте також

    «Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувало 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста», - йдеться в повідомленні.

    Загалом оформлено гуманітарний вантаж: будівельні матеріали, товари медичного призначення, продуктові набори, оргтехніка, корм для тварин – вагою майже 217 тонн.

    Нагадаємо, у березні від Дитячого фонду ООН UNICEF на тимчасово окуповано територію Донбасу прослідував автомобіль з гуманітарним вантажем шкільних меблів.

    Читайте також
    ООН КПВВ гуманітарна допомога окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ