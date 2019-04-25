Заява України щодо паспортів РФ на Донбасі стане офіційним документом ООН



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​​​​​​​Лист генсеку ООН написав постійний представник України Єльченко

Заяву від України про вимогу до світу відреагувати на видачу російських паспортів на окупованому Донбасі буде поширено як офіційний документ Генеральної самблеї ООН.

Про це повідомляє постійне представництво України при ООН.

Зазначається, що постійний представник України в ООН Володимир Єльченко написав лист генсеку ООН,в котрому зазначив: рішення Кремля про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях є нікчемним.

«Україна закликає міжнародне співтовариство відреагувати посиленням тиску на РФ. Лист буде поширено як офіційний документ Генасамблеї», - пише дипломатичне відомство у Twitter.

В.Єльченко в листі Генсеку ООН: рішення Кремля про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях є нікчемним. Україна закликає міжнародне співтовариство відреагувати посиленням тиску на РФ.



Лист буде поширений як офіційний документ Генасамблеї pic.twitter.com/Qpa0o3wotn — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 24 квітня 2019 р.

Як повідомлялося, Путін спростив отримання російського громадянства жителям ОРДЛО. Заява про прийом у громадяни РФ від жителів самопроголошених республік, згідно з указом Путіна, має розглядатися не довше трьох місяців. Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях «окремих районів Донецької та Луганської областей».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про «паспортний» етап окупації Росією Донбасу. «Рішення РФ щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий «паспортний» етап окупації Донбасу», - підкреслив Клімкін.