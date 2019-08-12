На «Оскар» від України претендує лише один фільм



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Цього року в національному відборі участь братиме один фільм — «Додому» режисера Нарімана Алієва

Засідання комітету та прес-конференція відбудуться 23 серпня

Український оскарівський Комітет завершив прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на висування фільму на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» від України.

«Цього року в національному відборі участь братиме один фільм – «Додому» режисера Нарімана Алієва, 96 хвилин», – йдеться в повідомленні комітету.

Згідно з повідомленням, засідання комітету щодо делегування учасника від України на «Оскар» відбудеться 23 серпня.

«Втративши старшого сина унаслідок військових дій на сході України, Мустафа вирішує поховати його на батьківщині у Криму. Разом із молодшим сином вони вирушають у подорож, яка залишить глибокий слід на їхніх стосунках», – розповіли в оскарівському комітеті про сюжет стрічки-претендента.

Повнометражна стрічка «Додому» (Evge/Homeward) українського режисера Нарімана Алієва – це фільм про кримського татарина, син якого був убитий під час війни на Донбасі. Прем’єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де вона взяла участь в конкурсній програмі «Особливий погляд».