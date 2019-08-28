На підприємстві Фірташа стався викид аміаку



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ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот»

Міська влада закликає громадян дотримуватися спокою

На ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» (Луганська область) стався витік аміачної води. Про це повідомляється на сайте міської ради Сєвєродонецька.

Як наголошується в повідомленні, витік стався 27 серпня близько 21 години. За даними міськради, витік було оперативно усунуто

«На цей час був штиль, тому забруднення атмосфери міста за даними, які є в міській раді, не відбулося», - йдеться в повідомленні.

Міська влада закликає громадян дотримуватися спокою.

Нагадаємо, ПАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» входить в бізнес-групу олігарха Дмитра Фірташа, який чекає екстрадиції з Відня в США.

Раніше повідомлялось, що міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа.

Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відколи його було заарештовано за запитом США. У Сполучених Штатах бізнесмена звинувачують у намірах отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії за допомогою хабарів.

Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха постачатиме титан до США. У разі визнання винним Фірташу загрожують десятки років ув'язнення і конфіскація майна.