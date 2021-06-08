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    Дощі не відступають: в Україні оголосили штормове попередження

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    Дощі не відступають: в Україні оголосили штормове попередження
    Фото: Наталія Антонюк, «Главком»

    9 червня у більшості областей очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

    Завтра, 9 червня, по всій території України оголошено штормове попередження. Прогнозують грози, град та шквали. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Так, вдень 9 червня у більшості областей очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий ).

    I ступінь означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

    Крім того, 9 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Тим часом, за прогнозами синоптиків, на вихідних, 12 і 13 червня, опади продовжаться, проте вже не будуть такими інтенсивними. У суботу та неділю також потеплішає по всій країні. Місцями стовпчики термометрів покажуть +23°...+26°.

    Теги: прогноз погоди дощ
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    Дощі не відступають: в Україні оголосили штормове попередження