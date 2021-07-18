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    Під час шторму на озері Світязь врятовано 19 осіб

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    Світязь &ndash; популярне в Україні місце відпочинку - Під час шторму на озері Світязь врятовано 19 осіб

    Світязь – популярне в Україні місце відпочинку

    Фото: rayon.in.ua

    Через негоду люди на плавзасобах не змогли самостійно повернутися на берег

    Через погіршання погодних умов на озері Світязь до порятунку відпочивальників було залучено фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє сайт ДСНС.

    «У суботу, 17 липня, наприкінці дня на озері Світязь спостерігалися ускладнені погодні умови, зокрема пориви вітру до 18 м/с. У результаті 19 людей, які купалися, плавали або вийшли на озеро на катамаранах, не змогли самостійно повернутися на берег. Дехто з потерпілих дістався до острова, а решта перебували посеред Світязя на плавзасобах, що через пориви вітру й високі хвилі стали некерованими», – йдеться у повідомленні.

    Рятувальна операція розпочалася о 17:49. На допомогу потерпілим вирушили працівники групи водолазно-рятувальних робіт смт Шацька на двох моторних човнах. Як повідомив начальник групи водолазно-рятувальних робіт майор служби цивільного захисту Олександр Кицун, найперше доправили до берега людей, які опинилися на катамаранах посеред озера, а відтак – вирушили на допомогу людям, які перебували на острові.

    Надзвичайну подію ліквідовано о 19:27. У результаті проведених робіт врятували 19 осіб, з них 10 чоловіків, семеро жінок та двох дітей. Медичної допомоги врятовані не потребували.

    Раніше стало відомо, що двоє людей загинули через негоду, яка вирувала на Київщині 17 липня.

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    Теги: ДСНС відпочинок Волинська область рятувальники негода літо
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    Під час шторму на озері Світязь врятовано 19 осіб