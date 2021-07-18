Під час шторму на озері Світязь врятовано 19 осіб

Через негоду люди на плавзасобах не змогли самостійно повернутися на берег

Через погіршання погодних умов на озері Світязь до порятунку відпочивальників було залучено фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє сайт ДСНС.

«У суботу, 17 липня, наприкінці дня на озері Світязь спостерігалися ускладнені погодні умови, зокрема пориви вітру до 18 м/с. У результаті 19 людей, які купалися, плавали або вийшли на озеро на катамаранах, не змогли самостійно повернутися на берег. Дехто з потерпілих дістався до острова, а решта перебували посеред Світязя на плавзасобах, що через пориви вітру й високі хвилі стали некерованими», – йдеться у повідомленні.

Рятувальна операція розпочалася о 17:49. На допомогу потерпілим вирушили працівники групи водолазно-рятувальних робіт смт Шацька на двох моторних човнах. Як повідомив начальник групи водолазно-рятувальних робіт майор служби цивільного захисту Олександр Кицун, найперше доправили до берега людей, які опинилися на катамаранах посеред озера, а відтак – вирушили на допомогу людям, які перебували на острові.

Надзвичайну подію ліквідовано о 19:27. У результаті проведених робіт врятували 19 осіб, з них 10 чоловіків, семеро жінок та двох дітей. Медичної допомоги врятовані не потребували.

Раніше стало відомо, що двоє людей загинули через негоду, яка вирувала на Київщині 17 липня.