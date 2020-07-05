У Черкасах маршрутка протаранила пожежну машину, що їхала на виклик (відео)



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У Черкасах сталася ДТП за участю пожежного автомобіля та маршрутного таксі

Внаслідок ДТП постраждав водій громадського транспорту

У Черкасах сталася ДТП за участю пожежного автомобіля та маршрутного таксі. Про це повідомляє прессекретар патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Інцидент стався на перехресті вулиць Смілянська та Надпільна. На опублікованих відео видно, як пожежники на перехресті почали повертати, а в цей момент на дорогу вилетіла маршрутка, яка протаранила автомобіль рятувальників.

Обережно! Ненормативна лексика!

Внаслідок сильного удару автобус вилетів на клумбу, а драбина на пожежній машині почала крутитися.

За словами Вовк, на момент дорожньо-транспортної пригоди пасажирів в автобусі не було.

Внаслідок дорожньої аварії постраждав водій маршрутки. Прессекретар Обласного центру екстреної медичної допомоги Ірина Назарок розповіла, що у чоловіка перелом гомілки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поки не прокоментували ситуацію, інформації про потерпілих рятувальників немає.

Нагадаємо, у Запорізькій області на автошляху Якимівка – Кирилівка сталась ДТП. В результаті аварії травмувалось шість осіб з них чотири дитини. Сталось лобове зіткнення двох легкових автомобілів «Daewoo Lanos» та «BMW».

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