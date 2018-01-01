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    На посаду глави Нацслужби здоров'я України претендує 14 осіб

    27 лютого відбудуться співбесіди з претендентами на посаду глави Національної служби здоров'я України
    На посаду глави Національної служби здоров'я України, яку створюють у межах медичної реформи, претендує 14 претендентів. Про це 26 лютого повідомила прес-служба Національного агентства з питань державної служби. 27 лютого кандидати пройдуть тестування та співбесіду. Керівну посаду можуть обійняти: заступник генерального директора з питань
    • Сьогодні, 07:30
    • Розсилка
    Нацслужба здоров'я аналізуватиме потреби українців у ліках
    Нацслужба здоров'я аналізуватиме потреби українців у ліках

    27 лютого відбудуться співбесіди з претендентами на посаду глави Національної служби здоров'я України

    На посаду глави Національної служби здоров'я України, яку створюють у межах медичної реформи, претендує 14 претендентів. Про це 26 лютого повідомила прес-служба Національного агентства з питань державної служби.

    27 лютого кандидати пройдуть тестування та співбесіду.

    Керівну посаду можуть обійняти:

    • заступник генерального директора з питань стратегічного розвитку ТОВ «Isida-IVF» Олег Петренко;
    • головний лікар ТОВ «Поділля Медфарм» Анатолій Побережний;
    • гендиректор київського КП «Фармація» Руслан Світлий;
    • науковий співробітник військового інституту Київського національного університету імені Т. Шевченка Оксана Солдатенко;
    • начальник відділу моніторингу у сфері надання медичної допомоги наркозалежним особам та Call-центру держустанови «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я» Юрій Кеда;
    • головний лікар Чуднівської центральної районної лікарні (Житомирська обл) Ігор Лукашенко;
    • партнер юридичної компанії Jurimex Марина Слободніченко;
    • бенефіціар ТОВ «Центр підготовки енергоменеджерів» Ігор Свиридов;
    • головний лікар медцентру «Фарм Макс» (Бровари, Київська обл.) Сергій Горбань;
    • керівник ТОВ «Антина», екс-нардеп Лідія Котеляк;
    • керівник фінансової компанії «ФінХелпФарм» Мирон Найда;
    • радник міністра юстиції Роман Усенко;
    • колишній заступник глави Мін'юсту Андрій Вишневський;
    • директор ТОВ «Дентал депо» Микола Сліпченко.

    Нацслужбу здоров'я Кабінет Міністрів створив у грудні 2017 року. Вона має запрацювати в середині 2018-го. Служба аналізуватиме потреби українців у ліках, замовлятиме медичні послуги та препарати, вноситиме пропозиції щодо тарифів, складатиме, змінюватиме і розриватиме угоди про медобслуговування населення, забезпечуватиме функціонування електронної системи охорони здоров'я.

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