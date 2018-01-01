На посаду глави Нацслужби здоров'я України претендує 14 осіб
- Сьогодні, 07:30
-
Розсилка
Нацслужба здоров'я аналізуватиме потреби українців у ліках
27 лютого відбудуться співбесіди з претендентами на посаду глави Національної служби здоров'я УкраїниНа посаду глави Національної служби здоров'я України, яку створюють у межах медичної реформи, претендує 14 претендентів. Про це 26 лютого повідомила прес-служба Національного агентства з питань державної служби.
27 лютого кандидати пройдуть тестування та співбесіду.
Керівну посаду можуть обійняти:
- заступник генерального директора з питань стратегічного розвитку ТОВ «Isida-IVF» Олег Петренко;
- головний лікар ТОВ «Поділля Медфарм» Анатолій Побережний;
- гендиректор київського КП «Фармація» Руслан Світлий;
- науковий співробітник військового інституту Київського національного університету імені Т. Шевченка Оксана Солдатенко;
- начальник відділу моніторингу у сфері надання медичної допомоги наркозалежним особам та Call-центру держустанови «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я» Юрій Кеда;
- головний лікар Чуднівської центральної районної лікарні (Житомирська обл) Ігор Лукашенко;
- партнер юридичної компанії Jurimex Марина Слободніченко;
- бенефіціар ТОВ «Центр підготовки енергоменеджерів» Ігор Свиридов;
- головний лікар медцентру «Фарм Макс» (Бровари, Київська обл.) Сергій Горбань;
- керівник ТОВ «Антина», екс-нардеп Лідія Котеляк;
- керівник фінансової компанії «ФінХелпФарм» Мирон Найда;
- радник міністра юстиції Роман Усенко;
- колишній заступник глави Мін'юсту Андрій Вишневський;
- директор ТОВ «Дентал депо» Микола Сліпченко.
Нацслужбу здоров'я Кабінет Міністрів створив у грудні 2017 року. Вона має запрацювати в середині 2018-го. Служба аналізуватиме потреби українців у ліках, замовлятиме медичні послуги та препарати, вноситиме пропозиції щодо тарифів, складатиме, змінюватиме і розриватиме угоди про медобслуговування населення, забезпечуватиме функціонування електронної системи охорони здоров'я.