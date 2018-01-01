На посаду глави Нацслужби здоров'я України претендує 14 осіб

27 лютого відбудуться співбесіди з претендентами на посаду глави Національної служби здоров'я України

На посаду глави Національної служби здоров'я України, яку створюють у межах медичної реформи, претендує 14 претендентів. Про це 26 лютого повідомила прес-служба Національного агентства з питань державної служби. 27 лютого кандидати пройдуть тестування та співбесіду. Керівну посаду можуть обійняти: заступник генерального директора з питань