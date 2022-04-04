Іспанська поліція та ФБР США арештували яхту олігарха з оточення Путіна –ЗМІ

Це перший випадок екстрериторіального арешту яхти, що належить російським олігархам

Іспанська поліція разом із ФБР США обшукали й вилучили яхту, що може належати російському олігарху Віктору Вексельбергу, який має тісні зв’язки з російським президентом Володимиром Путіним. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Втім, яка причина обшуків виданню не повідомили.

Як зазначають ЗМІ, судно було пришвартоване пришвартовану в порту Пальма-де-Майорка, столиці іспанських Балеарських островів. Це перший випадок екстрериторіального арешту яхти, що належить російським олігархам, включеним до санкційних списків.

Інформоване джерело в поліції повідомило агенству, що яхта Tango є 78-метровим судном, що ходить під прапором Островів Кука, а спеціалізований веб-сайт Superyachtfan.com, який відстежує найбільші та ексклюзивні прогулянкові судна у світі, оцінює її у 120 млн доларів.

Зазначено, що Яхта є одним з активів, пов'язаних з Віктором Вексельбергом, мільярдером та близьким союзником президента Росії Володимира Путіна, який очолює московську групу компаній Renova, конгломерат, що охоплює метали, гірничодобувну промисловість, технології та інші активи.

Як пише Associated Press, США запровадили санкції проти Вексельберга ще у 2018 році у зв'язку з його передбачуваною причетністю до російського втручання у американські вибори. У березні 2022 року Вексельберг знову потрапив до списку санкцій у зв'язку з подіями в Україні. Санкції проти нього запровадила й Великобританія.

Як повідомлялося, Путінський олігарх Роман Абрамович ховає свою суперяхту від санкцій.