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    На Прикарпатті чоловік вистрелив собі в голову і вижив

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    На Прикарпатті чоловік вистрелив собі в голову і вижив

    Чоловік на власному обійсті вистрілив собі в голову з саморобної гладкоствольної зброї

    14 серпня в селищі міського типу Гвіздець Коломийського району вчинив спробу суїциду місцевий мешканець.

    Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту ОДА.

    Приблизно о 10:30 68-річний чоловік на власному обійсті вистрілив собі в голову з саморобної гладкоствольної зброї.

    Потерпілого доставили у реанімаційне відділення Коломийської центральної районної лікарні. Чоловік у важкому стані.

    Нагадаємо, під час несення служби в Дніпрі наклав на себе руки співробітник відділення поліції аеропорту.

    Як зазначається, співробітник поліції, 1978 року народження, закрився в кімнаті відпочинку і вистрілив собі в голову з табельного пістолета.

    За інформацією джерела, поліцейський направив прощальне SMS-повідомлення своїй знайомій, а також написав записку, в якій просить вибачення.

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