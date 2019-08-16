На Прикарпатті чоловік вистрелив собі в голову і вижив



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Чоловік на власному обійсті вистрілив собі в голову з саморобної гладкоствольної зброї

14 серпня в селищі міського типу Гвіздець Коломийського району вчинив спробу суїциду місцевий мешканець.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту ОДА.

Приблизно о 10:30 68-річний чоловік на власному обійсті вистрілив собі в голову з саморобної гладкоствольної зброї.

Потерпілого доставили у реанімаційне відділення Коломийської центральної районної лікарні. Чоловік у важкому стані.

Нагадаємо, під час несення служби в Дніпрі наклав на себе руки співробітник відділення поліції аеропорту.

Як зазначається, співробітник поліції, 1978 року народження, закрився в кімнаті відпочинку і вистрілив собі в голову з табельного пістолета.

За інформацією джерела, поліцейський направив прощальне SMS-повідомлення своїй знайомій, а також написав записку, в якій просить вибачення.