ЦВК опрацювала майже 70% прикарпатських протоколів: очевидного лідера немає (інфографіка)

Явка на виборах в окрузі склала 35,05%

На першому місці тримається Вірастюк з 31,30% голосів. Йому на п'яти наступають два кандидати

Станом на 09:00 30 березня Центральна виборча комісія опрацювала 67,52% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками лідером виборчих перегонів на Прикарпатті залишається представник політичної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

На першому місці тримається Вірастюк з 31,30% голосів виборців, на другому – Кошулинський – 28,88%. У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 28,73%. Різниця між двома останніми кандидатами становить 53 голоси.

Явка на виборах в окрузі склала 35,05%.

Відомості про підрахунок голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі №87:

Дані ЦВК

Поки триває офіційний підрахунок голосів, двоє ймовірних переможців оголосили себе переможцями виборчої кампанії: йдеться про Вірастюка та Шевченка.

Штаб Олександра Шевченка з посиланням на результати паралельного підрахунку голосів оголосив, що Олександр Шевченко на 192 голоси перемагає Василя Вірастюка.

Нагадаємо, в окрузі №87 представлені 14 кандидатів, в тому числі вісім висунутих партій і шість самовисуванців. У числі кандидатів – представник партії «За майбутнє», ексдиректор туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко, представник партії «Слуга народу», спортсмен і актор Василь Вірастюк, а також представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський.

Кандидат від партії «Європейська солідарність» на довиборах до Верховної Ради Маруся Звіробій зняла свою кандидатуру в 87-му виборчому окрузі на користь Кошулинського.

Зазначимо, що Андрій Аксьонов від партії «Порядок» вже переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50. Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%. У день виборів на Донеччині зареєстровано 15 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства.