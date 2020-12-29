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    В Україні оголошено штормове попередження

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    <span>В усіх областях пориви вітру сягатимуть 15&mdash;20 метрів на секунду</span> - В Україні оголошено штормове попередження
    В усіх областях пориви вітру сягатимуть 15—20 метрів на секунду
    Фото з відкритих джерел

    Погодним умовам надано перший рівень небезпечності

    Сьогодні, 29 грудня, в Україні оголошене штормове попередження.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

    Сьогодні в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

    Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

    У вівторок, 29 грудня, практично по всій країні - мінлива хмарність. Дощі накриють західні регіони і Черкаси. Місцями - зливи. На решті території - без опадів. Температура вдень підвищиться до +10°, в Криму - до +14°.

    У Києві 29 грудня очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла. 

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр шторм вітер дощ
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