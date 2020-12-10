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    Карпати замітає снігом

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    Гора Піп Іва́н &mdash; одна з найвищих вершин Українських Карпат і має висоту 2028 м - Карпати замітає снігом
    Гора Піп Іва́н — одна з найвищих вершин Українських Карпат і має висоту 2028 м

    Температура повітря на горі Піп Іван -3 градуси

    На горі Піп Іван в Івано-Франківській області падає сніг, дме південно-східний вітер і видимість обмежена до 50 метрів. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пункт.

    «Станом на 08:20 10.12.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Падає дрібний сніг. Вітер південно-східний 10 м/с. Температура повітря -3°С», ─ повідомляє пошуково-рятувальний пункт.

    До відома, гора Піп Іва́н — одна з найвищих вершин Українських Карпат і має висоту 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою «Білий Слон».

    Як повідомляли синоптики, Україну 10 грудня накриє сніжний шторм. Мокрий сніг та дощ вірогідні на Заході, Півночі (крім Сумської області), в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. В інших регіонах без істотних опадів.

    Температура в цей день буде на рівні нуля. На Заході буде тепліше - від +2 до +6 градусів, на Півдні - від +4 до +8, а ось у Криму до +12 тепла.

    Теги: Карпати (гори) снігопад повітря вітер
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