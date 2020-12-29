Вітер, дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 29 грудня

29 грудня в Києві хмарно, уночі невеликий дощ і мокрий сніг, вдень невеликий дощ

У східних і північно-східних областях на дорогах місцями ожеледиця

У вівторок, 29 грудня, в Україні буде хмарна погода, у деяких регіонах можливі дощ та мокрий сніг, а також сильний вітер.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Так, синоптики прогнозують у північних, місцями в центральних областях і в Карпатському регіоні невеликий дощ та мокрий сніг (в горах вночі помірний мокрий сніг), на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура на Лівобережжі вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, на півдні країни, Прикарпатті та Закарпатті 10-14° тепла.

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У Києві 29 грудня очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.