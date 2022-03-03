На РФ очікує найжорстокіша трирічна криза, – відомий російський бізнесмен

Дерипаска: За три тижні буде зрозуміло, що сталося з держбанками РФ унаслідок санкцій

Дерипаска: Залізну завісу вже опустили

Російський бізнесмен Олег Дерипаска прогнозує, що на Росію очікує найжорстокіша криза щонайменше на три роки через військову агресію проти України.

«Я розумію це краще за інших. Коли люди вам кажуть: опустять залізну завісу чи не опустять? Залізну завісу вже опустили. На країну щонайменше років на три очікує найжорстокіша криза. Помножте кризу 1998 року щонайменше на три», – сказав він, виступаючи на Красноярському економічному форумі.

«Потрібно буде заново відкривати цю завісу. Перший крок – це мир. Другий крок – чесне обговорення: де живемо, як живемо, на яких умовах, хто чим командує, де є які ризики, і безумовно, важливо підняти населення. Я противник найжорстокішого фінансового пресингу, воно (населення – Ред.) ні в чому не винне», – сказав Дерипаска.

Дерипаска пояснив, що за три тижні буде зрозуміло, що сталося з держбанками РФ унаслідок санкцій.

Зазначимо, що українські журналісти та користувачі інтернету закликали Дерипаску не робити прогнози, а намагатися практично вплинути і щось зробити для припинення війни.

Як повідомлялось, санкції, введені проти Росії, значно збільшили ймовірність дефолту країни за доларовими та іншими державними борговими зобов'язаннями на міжнародному ринку. Сьогодні ж Лондонська фондова біржа призупинила торгівлю цінними паперами 27 компаній, тісно пов'язаних з Росією.