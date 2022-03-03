  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На РФ очікує найжорстокіша трирічна криза, – відомий російський бізнесмен

    Дерипаска: За три тижні буде зрозуміло, що сталося з держбанками РФ унаслідок санкцій - На РФ очікує найжорстокіша трирічна криза, – відомий російський бізнесмен
    Дерипаска: За три тижні буде зрозуміло, що сталося з держбанками РФ унаслідок санкцій

    Дерипаска: Залізну завісу вже опустили

    Російський бізнесмен Олег Дерипаска прогнозує, що на Росію очікує найжорстокіша криза щонайменше на три роки через військову агресію проти України.

    «Я розумію це краще за інших. Коли люди вам кажуть: опустять залізну завісу чи не опустять? Залізну завісу вже опустили. На країну щонайменше років на три очікує найжорстокіша криза. Помножте кризу 1998 року щонайменше на три», – сказав він, виступаючи на Красноярському економічному форумі.

    «Потрібно буде заново відкривати цю завісу. Перший крок – це мир. Другий крок – чесне обговорення: де живемо, як живемо, на яких умовах, хто чим командує, де є які ризики, і безумовно, важливо підняти населення. Я противник найжорстокішого фінансового пресингу, воно (населення – Ред.) ні в чому не винне», – сказав Дерипаска.

    Дерипаска пояснив, що за три тижні буде зрозуміло, що сталося з держбанками РФ унаслідок санкцій.

    Зазначимо, що українські журналісти та користувачі інтернету закликали Дерипаску не робити прогнози, а намагатися практично вплинути і щось зробити для припинення війни.

    275128330_5538608862835206_3211384923547986284_n

    Як повідомлялось, санкції, введені проти Росії, значно збільшили ймовірність дефолту країни за доларовими та іншими державними борговими зобов'язаннями на міжнародному ринку. Сьогодні ж Лондонська фондова біржа призупинила торгівлю цінними паперами 27 компаній, тісно пов'язаних з Росією.

    Теги: Росія санкції війна біржа криза населення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На РФ очікує найжорстокіша трирічна криза, – відомий російський бізнесмен